Caltanissetta, concluso il "Progetto Skill": un bilancio sui percorsi di alta formazione e il riscontro sul territorio

L'evento conclusivo si terrà giovedì 30 giugno alle 16.30 nella sede del Consorzio Universitario

Redazione

Giovedì 30 giugno, alle 16,30 nella sede del Consorzio Universitario Nisseno in Corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta si terrà l’evento conclusivo del “Progetto Skill” (Supporting Key Instruments for Lifelong Learning) realizzato in partnership con Confartigianato e Confagricoltura. Dopo i saluti iniziali del Presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Walter Tesauro, interverranno, per illustrare gli obiettivi raggiunti, alcuni docenti dei corsi di alta formazione che sono stati svolti nell’arco di questi mesi e i partner coinvolti in questa iniziativa.

Progetto Skill, è stata una scommessa vinta con il territorio poiché ha formato risorse umane adattandole alle specifiche esigenze delle imprese e del territorio consentendo di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta.Sono stati avviati e realizzati con successo tre differenti percorsi di alta formazione che avevano, come filo conduttore, la volontà di infondere nei partecipanti e promuovere concretamente la crescita professionale e culturale seguendo sempre il proprio ambito di riferimento. Si è trattato di: Corso di Alta formazione per esperto in Marketing, promozione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari; Corso su “Moda & Tradizione Artigiana” e Workshop Enti del Terzo Settore: opportunità, adempimenti, fiscalità e contabilità realizzato in collaborazione con l’associazione MeNO. Ciascun corsista ha avuto la possibilità di legare discipline teoriche e pratiche creando rapporti efficaci tra le materie degli assi culturali e l’area professionale, stimolando l’abilità di fronteggiare compiti e problemi che contemplino anche l’innovazione e l’imprevisto.



