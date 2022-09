Cronaca 11216

Caltanissetta, commerciante ambulante protesta durante i controlli e getta la frutta a terra

E' successo questa mattina durante i controlli degli agenti della Questura e della Polizia Municipale per il contrasto del commercio abusivo

Rita Cinardi

Caos questa mattina in via Vitaliano Brancati durante i controlli nei confronti di un commerciante ambulante. I poliziotti della sezione amministrativa della Questura e gli agenti della Polizia Municipale stavano effettuando alcuni controlli relativi al commercio abusivo. Pare che l’uomo per protesta abbia gettato in aria alcune cassettine di frutta facendo finire il contenuto a terra. Poliziotti e agenti della Municipale sarebbero riusciti a riportare alla calma il commerciante che a quanto pare non era in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa sulla vendita ambulante. (Foto Seguo News)



