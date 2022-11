Eventi 188

Caltanissetta commemora la tragedia dei carusi, al teatro Margherita di scena "Don Gesualdo"

La storia di Don Gesualdo, richiama proprio le umili origini di coloro che finiscono per essere vittime della brutalità dell'ambiente

Redazione

Dall'11 al 13 novembre, Caltanissetta sarà al centro della storia con una serie di importanti appuntamenti, tutti legati alla commemorazione della tragedia di Gessolungo del 12 novembre 1881, nella quale perirono 65 persone, tra cui cui 19 bambini, che saranno ricordati con la deposizione di una corona di fiori presso il Cimitero dei Carusi. Domenica alle ore 18.30, al Teatro Margherita, andrà in scena, per la regia di Lorenzo Muscoso "Don Gesualdo" con Alessandro Sparacino, Riccardo Gerbino e Rita Abela.

L'Opera, tra le più intense e importanti della letteratura verista e parte del tour "Verga 100" - Manifestazione Ufficiale prodotta dalla Dreamworld Pictures, proviene direttamente da Vizzini - città natia dello scrittore e luogo di ambientazione della stessa - e per la direzione di un suo stesso concittadino, che cento anni dopo, lo porta sul palco in una dimensione di autenticità. La storia di Don Gesualdo, richiama proprio le umili origini di coloro che finiscono per essere vittime della brutalità dell'ambiente. Per l’occasione Sparacino leggerà una breve riscrittura di Rosso Malpelo di fronte alla tomba dei caduti, anticipazione del prossimo progetto artistico che vedrà proprio la rappresentazione di questo triste racconto tra i luoghi della zolfara, dove Caltanissetta, sarà certamente, punto di partenza di una importante ricostruzione storica che non può essere dimenticata.

Un progetto voluto da Marcella Natale, Assessore alla Cultura "per rendere partecipe la città e i cittadini dell’ irripetibile momento storico, che diviene occasione di partecipazione congiunta, tra studenti e adulti, nella condivisione di un posto in platea di fronte all'emozione del grande spettacolo, ma anche un'importante opportunità di formazione intellettuale per tanti giovani discenti, che potranno assistere gratuitamente allo spettacolo. Un servizio reso alle scuole divenendo così parte di questo anno di solennità isolana".



