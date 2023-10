Attualita 279

Caltanissetta, comincia l'Anno Accademico dell'Istituto teologico "Mons. Guttadauro"

Tra laici e seminaristi, l’Istituto Teologico annovera circa sessanta studenti e ha all’attivo due corsi paralleli

Redazione

16 Ottobre 2023 10:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-comincia-lanno-accademico-dellistituto-teologico-mons-guttadauro Copia Link Condividi Notizia

Giovedì 19 ottobre, si terrà la prolusione dell’Anno Accademico dell’Istituto Teologico “Mons. G. Guttadauro”, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, e l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano Nisseno. Alle ore 17.00 S.E. Mons. Mario Russotto celebrerà la Santa Messa nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile e, alle ore 18.00, nella sala “Fiandaca” del Museo Diocesano dello stesso Seminario, Mons. David-Maria A. Jaeger, O.F.M., terrà la prolusione sul tema “Il ministerium iustitiae nella vita della Chiesa”. A seguire verranno consegnati i diplomi di Baccalaureato agli studenti che nell’ultimo anno accademico hanno conseguito il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia. P. Jaeger è Prelato uditore della Rota Romana e docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Antonianum in Roma.

Tra laici e seminaristi, l’Istituto Teologico annovera circa sessanta studenti e ha all’attivo due corsi paralleli: pomeridiano per i primi e mattutino per i secondi, suddivisi in anno propedeutico, biennio filosofico, triennio teologico, anno pastorale. L’Istituto è ormai tra le più longeve realtà culturali della Diocesi, esiste infatti dal 29 agosto 1986 e promuove non solo l’ordinaria attività didattica finalizzata alla formazione dei futuri presbiteri e dei laici, ma anche tematiche culturali nel campo della ricerca, attinenti con il cammino diocesano e con l’attualità della Chiesa Universale.

Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è stato istituito con Decreto del Vescovo del 19 gennaio 2022 ed è entrato pienamente in funzione il successivo 25 marzo. Esso ha competenza per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale. Essendo una realtà fortemente presente in Diocesi, per la quale universalmente Papa Francesco ha sollecitato la particolare cura, da quest’anno il Collegio dei Docenti dell’Istituto Teologico ha proposto l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario contestualmente alla Prolusione.



Giovedì 19 ottobre, si terrà la prolusione dell'Anno Accademico dell'Istituto Teologico "Mons. G. Guttadauro", affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", e l'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano Nisseno. Alle ore 17.00 S.E. Mons. Mario Russotto celebrerà la Santa Messa nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile e, alle ore 18.00, nella sala "Fiandaca" del Museo Diocesano dello stesso Seminario, Mons. David-Maria A. Jaeger, O.F.M., terrà la prolusione sul tema "Il ministerium iustitiae nella vita della Chiesa". A seguire verranno consegnati i diplomi di Baccalaureato agli studenti che nell'ultimo anno accademico hanno conseguito il titolo di Baccelliere in Sacra Teologia. P. Jaeger è Prelato uditore della Rota Romana e docente di Diritto Canonico presso la Pontificia Università Antonianum in Roma. Tra laici e seminaristi, l'Istituto Teologico annovera circa sessanta studenti e ha all'attivo due corsi paralleli: pomeridiano per i primi e mattutino per i secondi, suddivisi in anno propedeutico, biennio filosofico, triennio teologico, anno pastorale. L'Istituto è ormai tra le più longeve realtà culturali della Diocesi, esiste infatti dal 29 agosto 1986 e promuove non solo l'ordinaria attività didattica finalizzata alla formazione dei futuri presbiteri e dei laici, ma anche tematiche culturali nel campo della ricerca, attinenti con il cammino diocesano e con l'attualità della Chiesa Universale. Il Tribunale Ecclesiastico Diocesano è stato istituito con Decreto del Vescovo del 19 gennaio 2022 ed è entrato pienamente in funzione il successivo 25 marzo. Esso ha competenza per la trattazione e la definizione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale. Essendo una realtà fortemente presente in Diocesi, per la quale universalmente Papa Francesco ha sollecitato la particolare cura, da quest'anno il Collegio dei Docenti dell'Istituto Teologico ha proposto l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario contestualmente alla Prolusione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare