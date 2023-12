Caltanissetta, colpo di sonno per un automobilista: esce di strada e l'auto si ribalta

Cronaca 4844

Caltanissetta, colpo di sonno per un automobilista: esce di strada e l'auto si ribalta

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni sarebbero buone

Rita Cinardi

15 Dicembre 2023 11:24 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-colpo-di-sonno-per-un-automobilista-esce-di-strada-e-lauto-si-ribalta Copia Link Condividi Notizia

Colpo di sonno per il conducente di un'auto uscita fuori strada sulla Ss190 tra Riesi e Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il mezzo è volato giù da un piccolo ponte, all'altezza della miniera Trabia, e si è ribaltato nel terreno circostante. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo, un 73enne di Sommatino, all'ospedale Sant'Elia col codice giallo. L'anziano infatti avrebbe riportato soltanto graffi ed escoriazioni e le sue condizioni sarebbero buone. L'uomo, che è stato estratto fuori dall'auto dai vigili del fuoco, come ogni mattina aveva accompagnato la moglie al lavoro a Gela ma poi la stanchezza lo ha sopraffatto. Foto Seguo News



Colpo di sonno per il conducente di un'auto uscita fuori strada sulla Ss190 tra Riesi e Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il mezzo è volato giù da un piccolo ponte, all'altezza della miniera Trabia, e si è ribaltato nel terreno circostante. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso che ha trasportato l'uomo, un 73enne di Sommatino, all'ospedale Sant'Elia col codice giallo. L'anziano infatti avrebbe riportato soltanto graffi ed escoriazioni e le sue condizioni sarebbero buone. L'uomo, che è stato estratto fuori dall'auto dai vigili del fuoco, come ogni mattina aveva accompagnato la moglie al lavoro a Gela ma poi la stanchezza lo ha sopraffatto. Foto Seguo News

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare