Cronaca 1208

Caltanissetta, colpito da una lastra di marmo mentre è al cimitero finisce in ospedale

E' successo questa mattina. L'uomo ha riportato un trauma cranico e contusioni multiple oltre che una vistosa ferita alla testa

Rita Cinardi

Brutta disavventura per un cittadino nisseno di 65 anni che questa mattina si era recato al cimitero per fare visita ai propri cari defunti. L'uomo, infatti, è stato colpito in pieno da una lastra di marmo che si è staccata finendogli sopra. Il sessantacinquenne, dolorante e con una ferita sanguinante alla testa, è riuscito comunque a mettersi in auto e a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Il medico di guardia, che ha applicato 3 punti di sutura alla testa, ha riscontrato anche un trauma cranico e contusioni multiple giudicando il paziente guaribile in 10 giorni.



