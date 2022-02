Caltanissetta. Collegamento tra via Romita e via Rochester: l'ingegnere Dell'Utri nominato Rup

Attualita 4082

Caltanissetta. Collegamento tra via Romita e via Rochester: l'ingegnere Dell'Utri nominato Rup

Il decreto di finanziamento indica anche un termine intermedio del 31.03.2024 entro il quale dovrà essere realizzata almeno una percentuale del 30% delle opere

Redazione

23 Febbraio 2022 07:26 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-collegamento-tra-via-romita-e-via-rochester-lingegnere-dellutri-nominato-rup Copia Link Condividi Notizia

Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero hanno il piacere di comunicare che inizia finalmente e seriamente il percorso amministrativo che porterà alla realizzazione del collegamento della via Romita con la via Rochester. Infatti con determinazione n° 230 del 10.02.2022, pubblicata all'albo pretorio del comune di Caltanissetta il 21.02.2022, il Segretario Generale Raimondo Liotta ha nominato l'ing. Giuseppe Dell'Utri quale Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla Via Romita a Via Rochester al fine di chiudere il collegamento ciclabile tra la zona di Viale della Regione, C/da Balate e il quartiere San Luca dell’importo di € 4.800.000,00.

Questo atto di nomina, essenziale e propedeutico alla realizzazione dell'opera, avviene dopo che il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 ha ammesso e finanziato il progetto, all’interno di investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Inizia quindi un percorso ad “ostacoli” che vedrà un traguardo della prossima tappa il 30.09.2023, data che è il termine massimo per la stipula del contratto d'appalto all'impresa che si aggiudicherà i lavori.

Il decreto di finanziamento indica anche un termine intermedio del 31.03.2024 entro il quale dovrà essere realizzata almeno una percentuale del 30% delle opere. Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero sono certi che il RUP incaricato, ing. Giuseppe Dell'Utri, saprà risolvere tutte le problematiche che si presenteranno, consapevoli che l'iter non è di semplice attuazione, confidano nelle sue capacità professionali.



Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero hanno il piacere di comunicare che inizia finalmente e seriamente il percorso amministrativo che porterà alla realizzazione del collegamento della via Romita con la via Rochester. Infatti con determinazione n° 230 del 10.02.2022, pubblicata all'albo pretorio del comune di Caltanissetta il 21.02.2022, il Segretario Generale Raimondo Liotta ha nominato l'ing. Giuseppe Dell'Utri quale Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di realizzazione del collegamento viario e ciclabile dalla Via Romita a Via Rochester al fine di chiudere il collegamento ciclabile tra la zona di Viale della Regione, C/da Balate e il quartiere San Luca dell'importo di € 4.800.000,00. Questo atto di nomina, essenziale e propedeutico alla realizzazione dell'opera, avviene dopo che il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021 ha ammesso e finanziato il progetto, all'interno di investimenti per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Inizia quindi un percorso ad "ostacoli" che vedrà un traguardo della prossima tappa il 30.09.2023, data che è il termine massimo per la stipula del contratto d'appalto all'impresa che si aggiudicherà i lavori. Il decreto di finanziamento indica anche un termine intermedio del 31.03.2024 entro il quale dovrà essere realizzata almeno una percentuale del 30% delle opere. Il termine finale, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal Direttore dei Lavori, è il 31 marzo 2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero sono certi che il RUP incaricato, ing. Giuseppe Dell'Utri, saprà risolvere tutte le problematiche che si presenteranno, consapevoli che l'iter non è di semplice attuazione, confidano nelle sue capacità professionali.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare