Caltanissetta, cittadino lamenta: "Strade del centro storico sporche, con la pioggia aumenta il cattivo odore"

Un nostro lettore ha inviato una mail in redazione per segnalare quanto succede e chiedere interventi al Comune

Redazione

"Quando piove in via Berengario Gaetani c'è ancora più cattivo odore del solito. Non ne possiamo più, perché non vengono pulite anche le strade del centro?". E' quanto segnala alla nostra redazione un residente. "Il Comune pulisce le strade principali - continua - ma dimentica di ripulire le tante viuzze che costellano il centro storico. Andrebbero non solo spazzate ma ripulite con l'acqua e gli appositi mezzi dedicati al lavaggio delle strade. Cosa che, ultimamente, non ho mai visto da queste partil. E così quando piove il cattivo odore diventa insopportabile visto che la strada è sporca. Spero che l'amministrazione comunale si adoperi immediatamente per intervenire".



