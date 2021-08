Cronaca 520

Caltanissetta, cittadino getta immondizia per strada ma una volta rimproverato la riporta via. Il video

A diffondere il video su facebook è la Dusty, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città

Rita Cinardi

26 Agosto 2021 18:00

Con un sacchetto in mano si reca in una delle piccole discariche abusive a cielo aperto del quartiere Provvidenza e lascia l'immondizia. Ad osservarlo però c'è un cittadino che lo invita a ripensarci e a riportarsi il sacchetto visto che l'abbandono dei rifiuti per strada gli sarebbe anche costato una multa. A diffondere il video su facebook è la Dusty, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che in questi giorni sta ulteriormente cercando di sensibilizzare i cittadini contro l'abbandono indiscriminato di immondizia. "Diamo atto - scrive la Dusty su facebook - a questo cittadino di aver rimediato subito al suo errore. Si può sbagliare una volta ma… non si deve perseverare, come invece troppo spesso capita. Sono tanti gli utenti che come lui, in barba alle regole e al rispetto ambientale, abbandonano i rifiuti per le strade della città, spesso nemmeno un’ora dopo la pulizia delle strade. Perché rischiare la multa? Perché sporcare la propria città?"



Con un sacchetto in mano si reca in una delle piccole discariche abusive a cielo aperto del quartiere Provvidenza e lascia l'immondizia. Ad osservarlo però c'è un cittadino che lo invita a ripensarci e a riportarsi il sacchetto visto che l'abbandono dei rifiuti per strada gli sarebbe anche costato una multa. A diffondere il video su facebook è la Dusty, ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, che in questi giorni sta ulteriormente cercando di sensibilizzare i cittadini contro l'abbandono indiscriminato di immondizia. "Diamo atto - scrive la Dusty su facebook - a questo cittadino di aver rimediato subito al suo errore. Si può sbagliare una volta ma? non si deve perseverare, come invece troppo spesso capita. Sono tanti gli utenti che come lui, in barba alle regole e al rispetto ambientale, abbandonano i rifiuti per le strade della città, spesso nemmeno un'ora dopo la pulizia delle strade. Perché rischiare la multa? Perché sporcare la propria città?"

Loading the player...

Ti potrebbero interessare