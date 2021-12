Caltanissetta, cittadini protestano: "Tre ore in fila per fare il tampone e alla fine ci hanno mandati via"

Cronaca 2338

Caltanissetta, cittadini protestano: "Tre ore in fila per fare il tampone e alla fine ci hanno mandati via"

La segnalazione arriva da un nostro lettore. In cinquanta dovevano effettuare il tampone, sul posto la polizia

Rita Cinardi

14 Dicembre 2021 14:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-cittadini-protestano-tre-ore-in-fila-per-fare-il-tampone-e-alla-fine-ci-hanno-mandati-via Copia Link Condividi Notizia

Tre ore per fare un tampone e alla fine circa cinquanta persone hanno dovuto girare sui tacchi e andare via. E' successo questa mattina al Sant'Elia di Caltanissetta. A segnalarlo a Seguo News un nostro lettore. "Molti di noi sono familiari di studenti del liceo Scientifico, dove si è registrato un caso covid e quindi i ragazzi devono fare il tampone - spiega il lettore - ci sono poi altre persone che dovevano effettuarlo per vari casi di positività in città. Questa mattina siamo arrivati alle 10 e dopo ben 3 ore di attesa ci hanno detto che il servizio tamponi doveva chiudere e che dovevamo tornare domani. A quel punto abbiamo contattato la polizia. Sono venuti due agenti che hanno parlato con i responsabili e ci hanno riferito che non si poteva fare altro, dobbiamo tornare domani mattina. Ci chiediamo se è il caso, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, di sospendere il servizio alle 13 e non proseguire anche il pomeriggio. La rabbia è veramente tanta. Siamo in piena emergenza, e domani ci saremo noi e le persone che si aggiungeranno a noi"



Tre ore per fare un tampone e alla fine circa cinquanta persone hanno dovuto girare sui tacchi e andare via. E' successo questa mattina al Sant'Elia di Caltanissetta. A segnalarlo a Seguo News un nostro lettore. "Molti di noi sono familiari di studenti del liceo Scientifico, dove si è registrato un caso covid e quindi i ragazzi devono fare il tampone - spiega il lettore - ci sono poi altre persone che dovevano effettuarlo per vari casi di positività in città. Questa mattina siamo arrivati alle 10 e dopo ben 3 ore di attesa ci hanno detto che il servizio tamponi doveva chiudere e che dovevamo tornare domani. A quel punto abbiamo contattato la polizia. Sono venuti due agenti che hanno parlato con i responsabili e ci hanno riferito che non si poteva fare altro, dobbiamo tornare domani mattina. Ci chiediamo se è il caso, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, di sospendere il servizio alle 13 e non proseguire anche il pomeriggio. La rabbia è veramente tanta. Siamo in piena emergenza, e domani ci saremo noi e le persone che si aggiungeranno a noi"

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare