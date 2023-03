Cronaca 354

Caltanissetta, cinque medici indagati per la morte di Lino Lacagnina: fissata la data dell'autopsia

Si tratta, allo stato, di un atto dovuto in seguito alla querela presentata dalla famiglia del giornalista

Rita Cinardi

Cinque medici sono stati raggiunti da avviso di garanzia per la morte del giornalista nisseno Lino Lacagnina, deceduto a 74 anni dopo un delicato intervento programmto di riparazione dell'aorta addominale. Si tratta di tre chirurghi vascolari, due anestesiste del blocco operatorio e un radiologo che allo stato sono indagati. Si tratta, allo stato, di un atto dovuto in seguito alla querela presentata dalla famiglia del giornalista assistita dagli avvocati Vincenzo Toscano e Aldo Bellomo. Il pm Simona Russo ha aperto un fascicolo di indagine ed è già stata fissata la data dell'autopsia per martedì 7 marzo. I familiari di Lino Lacagnina chiedono di sapere se la morte del loro congiunto era evitabile. Secondo quanto raccontato dai familiari sarebbe stato prospettato un intervento di poche ore durato poi 9 ore in tutto. Ed è per questo che chiedono di sapere se l'intervento, realizzato con una nuova tecnica e consigliato al paziente, sempre secondo quanto affermano i parenti, sia stato eseguito corettamente. Domande alle quali si tenterà di fare chiarezza con l'esame autoptico.



