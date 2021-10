Salute 1054

Caltanissetta, cinque giovani medici ricercatori premiati dalla Simit: tra loro anche la nissena Alessandra Bellavia

I giovani ricercatori hanno presentato studi, in italiano e in inglese, in tema di Covid, Hiv, sifilide e tubercolosi

Rita Cinardi

08 Ottobre 2021 19:36

Cinque giovani medici ricercatori siciliani sono stati premiati con una targa e una borsa di studio da mille euro nell’ambito del XII congresso della Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), che si sta svolgendo a Caltanissetta, organizzato dal primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola. Si tratta di Claudia Gioè e Alice Annalisa Medaglia, dell’Università degli Studi di Palermo Policlinico, Laura Todaro e Edo Campanella dell’Azienda ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania e Alessandra Bellavia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I giovani ricercatori hanno presentato studi, in italiano e in inglese, in tema di Covid, Hiv, sifilide e tubercolosi.



Cinque giovani medici ricercatori siciliani sono stati premiati con una targa e una borsa di studio da mille euro nell'ambito del XII congresso della Simit (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), che si sta svolgendo a Caltanissetta, organizzato dal primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia Giovanni Mazzola. Si tratta di Claudia Gioè e Alice Annalisa Medaglia, dell'Università degli Studi di Palermo Policlinico, Laura Todaro e Edo Campanella dell'Azienda ospedaliera Arnas Garibaldi di Catania e Alessandra Bellavia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. I giovani ricercatori hanno presentato studi, in italiano e in inglese, in tema di Covid, Hiv, sifilide e tubercolosi.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare