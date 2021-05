Cronaca 1171

Caltanissetta, Cicero al processo Montante: "Bloccò un video scabroso su Crocetta"

L'ex presidente Irsap racconta di un video di Crocetta in atteggiamenti intimi con bimbi tunisini la cui esistenza comunque non sarebbe mai stata riscontrata

Redazione

05 Maggio 2021 12:10

L'esistenza di un video scabroso girato in Tunisia che coinvolgerebbe l'ex presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, che non ha mai trovato alcun riscontro, è stata ribadita stamane da Alfonso Cicero sentito come indagato di reato connesso nel corso dell’udienza del processo sul cosiddetto “Sistema Montante” nei confronti di 17 imputati, ripreso questa mattina all’aula Bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta.

“L’imprenditore Giuseppe Catanzaro, qualche mese prima di questa indagine per concorso esterno a carico di Antonello Montante - ha dichiarato l'ex presidente dell'Irsap - , mi confidò che lo stesso Montante era riuscito a bloccare la diffusione di un video girato a Tunisi contenente immagini scabrose che riguardavano Rosario Crocetta in atteggiamenti intimi con bambini tunisini. Lo stesso episodio me lo raccontò anche Linda Vancheri (ex assessore regionale ndr). Lei però lo fece dopo la notizia dell’indagine a carico di Montante”.



