Cronaca 4007

Caltanissetta, chiude un'altra attività in centro storico: è la terza in poche settimane

Negli anni storiche caffetterie, come il bar Romano, negozi e boutique che hanno reso elegante il centro storico, hanno abbassato le saracinesche

Rita Cinardi

Ancora un'attività chiusa in centro storico. Da qualche giorno le vetrine del franchising Carpisa appaiono tappezzate di bianchi cartoni a indicarne la chiusura. Nel giro di poche settimane si tratta del terzo esercizio commerciale, dopo Gruttadauria e Mille Idee, che termina la sua attività in centro storico. In tanti sui social ricordano i tempi passati quando il centro storico pullulava di locali commerciali. Negli anni storiche caffetterie, come il bar Romano, negozi e boutique che hanno reso elegante il centro storico, hanno abbassato le saracinesche lasciando quel senso di malinconia nei tanti nisseni che amano la città. Un centro storico apprezzato da chi arriva da altre città ma che l'attuale amministrazione comunale non sta valorizzando. Belle le luminarie accese qualche giorno fa ma nessun evento natalizio a scaldare l'atmosfera. Ma finite le feste andrà rivista la quotidianità. Se non si favorisce l'insediamento di nuove attività nel salotto cittadino o non si da modo a quelle esistenti di poter lavorare bene difficilmente le cose andranno meglio. E intanto il centro fatica a rinascere. A parte la riapertura di un tratto di corso Vittorio Emanuele, inutile a parere di chi scrive, nulla si è fatto per dare nuova linfa vitale al centro storico.



