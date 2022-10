Caltanissetta, chiesto in appello l'ergastolo per Matteo Messina Denaro

Caltanissetta, chiesto in appello l'ergastolo per Matteo Messina Denaro

Il procuratore generale Antonino Patti ha chiesto la conferma della sentenza di I grado

Redazione

Il procuratore generale di Caltanissetta Antonino Patti ha chiesto l’ergastolo per Matteo Messina Denaro. “Chiedo che questa Corte confermi la sentenza di primo grado per le stragi di Capaci e di via D’Amelio”. Così al termine della sua requisitoria nel processo che si celebra in Corte d’Assise d’Appello a Caltanissetta a Matteo Messina Denaro, accusato di essere il mandante delle stragi del '92. (In aggiornamento)



