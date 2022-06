Cronaca 1358

Caltanissetta, chiede di provare la bici che gli piace e fugge in sella alla due ruote

L'uomo ne ha guardate diverse quando infine ha scelto quella che gli piaceva di più

Ha chiesto al rivenditore di biciclette se gli faceva provare una mountainbike per poi fuggire in sella alla due ruote. E' successo ieri pomeriggio a Caltanissetta quando un giovane si è recato nel negozio di biciclette. L'uomo ne ha guardate diverse quando infine ha scelto quella che gli piaceva di più. A quel punto, sentito il prezzo, ha chiesto di poterla provare e si è allontanato in sella alla bici facendo perdere le proprie tracce. Il rivenditore non ha potuto far altro che denunciare il fatto alla polizia che adesso sta cercando di risalire all'identità del malvivente.



