Caltanissetta, centro polivalente Abbate: al via la rassegna cinematografica "Ciak sotto la luna"

La rassegna è inserita nel programma del festival "Miniera", organizzato e promosso dall’amministrazione comunale

Redazione

22 Giugno 2021 16:35

Mercoledì 23 Giugno alle ore 21:00, presso il centro culturale polivalente “Michele Abbate” ha inizio la rassegna cinematografica “CIAK SOTTO LA LUNA”. Promotore dell’iniziativa il Multisala Palazzo Moncada, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale L’Antenna Online (LAO) e il Comune di Caltanissetta. La rassegna è inserita nel programma del festival “Miniera”, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale. Il tabellone dei film è molto ricco, si potrà assistere a più di quindici film, tutti recenti e molti dei quali premiati agli Oscar o ai David di Donatello. Tra i film più interessanti sicuramente “The Father” con Anthony Hopkins, nel quale la magistrale interpretazione gli ha permesso di vincere, agli ultimi oscar, come migliore attore protagonista. Poi sicuramente colpiranno il pubblico nisseno “Nomadland”, “Un altro giro”, “Volevo nascondermi” e molti altri dei titoli selezionati.

Dal giovedì al sabato si potrà assistere a due spettacoli, il primo alle 21:00 e il secondo alle 23:00, mentre per il resto dei giorni vi sarà un unico spettacolo alle ore 21:00. La kermesse terminerà domenica 8 agosto.



