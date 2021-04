Cronaca 312

Caltanissetta, Centrale Operativa 118: Giuseppe Misuraca vince il concorso e si insedia ufficialmente nella carica di Direttore

In questi anni Misuraca ha coordinato la sala operativa dei soccorsi per il G7 a Taormina ed è stato direttore sanitario in occasione della visita di Papa Bergoglio a Piazza Armerina

Rita Cinardi

01 Aprile 2021 16:44

Giuseppe Misuraca vince il concorso e si insedia ufficialmente nella carica di direttore dell'Unità Operativa Complessa della Centrale Operativa del 118 di Caltanissetta, ruolo che già ricopriva in qualità di facente funzioni da 5 anni. Il 43enne di Mussomeli, medico anestesista rianimatore ed esperto in sistemi di elisoccorso dirige l'intera macroarea di Caltanissetta, Agrigento ed Enna: un totale di 49 mezzi di soccorso, un'eliambulanza (su cui spesso anche lui presta soccorso), e diverse centinaia di dipendenti tra sanitari e autisti soccorritori.

In questi anni Misuraca ha coordinato la sala operativa dei soccorsi per il G7 a Taormina ed è stato direttore sanitario in occasione della visita di Papa Bergoglio a Piazza Armerina. "Ringrazio chi mi ha preceduto - dice Giuseppe Misuraca - ossia il dottore Elio Barnabà per tutti gli insegnamenti che mi ha trasmesso nella vita e nel lavoro". Questa mattina la firma del contratto con il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone.



