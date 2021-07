Politica 768

Caltanissetta, cento giorni per completare bretella bypass. Pullara: "Fondamentale rispetto dei tempi"

Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars dopo l'annuncio del sottosegretario Cancelleri

Redazione

27 Luglio 2021 09:39

Apprendo dalla stampa della realizzazione della bretella che permettera' di ripristinare il transito originario ed eliminera' le interruzioni da e per l'autostrada A19 e Agrigento, evitando l'attraversamento del centro abitato di Caltanissetta.

Finalmente dopo tante mie sollecitazioni, il sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilita' Sostenibili, Giancarlo Cancelleri ha dato la notizia che aspettavamo da un pò, ovvero che in 100 giorni la bretella provvisoria sara' pronta e i lavori non ostacoleranno i cantieri del resto dell'infrastruttura.

E’ fondamentale a questo punto che si rispettano i tempi della realizzazione di questo bypass che permetterà agli automobilisti esasperati di evitare la deviazione sulla Caltanissetta - Gela.

Bisogna inoltre garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria sulla SS 640 perchè i tratti di nuova fattura sembrano già vecchi e sono invasi di erbacce e cumuli di rifiuti. La sicurezza stradale sui tratti già completi dev’essere garantita a prescindere.

Ci auguriamo infine che la realizzazione del bypass non diventi una soluzione definitiva e che nel frattempo riprendano e si completino i lavori nella galleria Sant’Elia, i pozzi di fondazione per il nuovo Viadotto Sangiuliano e il completamento di un’opera che i Siciliani ed in particolare gli agrigentini aspettano da troppo tempo. Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’ARS.



