Caltanissetta, centauro gelese di 64 anni muore a un mese dall'incidente in moto

Cronaca 1314

Caltanissetta, centauro gelese di 64 anni muore a un mese dall'incidente in moto

Il decesso è avvenuto per le conseguenze di un grave incidente stradale che si era verificato il 23 novembre

Rita Cinardi

26 Dicembre 2021 14:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-centauro-gelese-di-64-anni-muore-a-un-mese-dallincidente-in-moto Copia Link Condividi Notizia

E' morto ieri sera al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo un mese di agonia, un uomo di Gela di 64 anni, Egidio Vella. Il decesso è avvenuto per le conseguenze di un grave incidente stradale che si era verificato il 23 novembre sulla Gela-Catania a ponte Olivo. L'uomo era a bordo della sua moto Yamaha quando si sarebbe schiantato contro un furgone. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro che era stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia per un trauma facciale e varie fratture.



E' morto ieri sera al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo un mese di agonia, un uomo di Gela di 64 anni, Egidio Vella. Il decesso è avvenuto per le conseguenze di un grave incidente stradale che si era verificato il 23 novembre sulla Gela-Catania a ponte Olivo. L'uomo era a bordo della sua moto Yamaha quando si sarebbe schiantato contro un furgone. Ad avere la peggio era stato proprio il centauro che era stato trasportato in elisoccorso al Sant'Elia per un trauma facciale e varie fratture.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare