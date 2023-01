Cronaca 14782

Caltanissetta, Caterina Teresa Maria è la prima bimba nata nell'anno: è figlia di una coppia di sancataldesi

Dal 30 dicembre ad oggi sono nati ben 8 bimbi tra cui due coppie di gemelli

Rita Cinardi

02 Gennaio 2023 12:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-caterina-teresa-maria-e-la-prima-bimba-nata-nellanno-e-figlia-di-una-coppia-di-sancataldesi- Copia Link Condividi Notizia

E' Caterina Teresa Maria la prima bimba nata nell'anno all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La piccola (nella foto a sinistra con la mamma) è figlia di una coppia di San Cataldo: il medico veterinario Stefania Scarantino e Marco Calà, impiegato. E' nata alle 00.22 dell'1 gennaio con parto naturale e pesava 3,475 kg. Per la coppia si tratta della secondogenita. La piccola era attesa per qualche giorno prima ma ha fatto aspettare i genitori fino al primo gennaio diventando la protagonista di questo capodanno. Il parto è stato assistito dalla dottoressa Domenica Leonti e dall'ostetrica Dina Montana Lampo. Ma il giorno di Capodanno è stato un giorno fortunato per il reparto di Ginecologia e Ostetricia con ben tre parti naturali. Dopo la piccola Caterina Maria Teresa, alle 22.15 è stata la volta di Sofia Maria (nella foto a destra con la mamma e l'equipe in servizio questa mattina). La bimba, anche lei nata con parto naturale, pesava 2,650 kg. E' figlia di una coppia di Sommatino, Luigina Capici, casalinga e Arcangelo Ferrigno, elettricista. E infine alle 23.25 dello stesso giorno è nato il piccolo Zayneb, figlio di una coppia di marocchini. Anche nel caso del bimbo, ben 3.420 kg, la mamma ha fatto un parto naturale. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia in questi ultimi giorni è stato un record di nascite. Dal 30 dicembre ad oggi sono nati ben 8 bimbi tra cui due coppie di gemelli.



E' Caterina Teresa Maria la prima bimba nata nell'anno all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La piccola (nella foto a sinistra con la mamma) è figlia di una coppia di San Cataldo: il medico veterinario Stefania Scarantino e Marco Calà, impiegato. E' nata alle 00.22 dell'1 gennaio con parto naturale e pesava 3,475 kg. Per la coppia si tratta della secondogenita. La piccola era attesa per qualche giorno prima ma ha fatto aspettare i genitori fino al primo gennaio diventando la protagonista di questo capodanno. Il parto è stato assistito dalla dottoressa Domenica Leonti e dall'ostetrica Dina Montana Lampo. Ma il giorno di Capodanno è stato un giorno fortunato per il reparto di Ginecologia e Ostetricia con ben tre parti naturali. Dopo la piccola Caterina Maria Teresa, alle 22.15 è stata la volta di Sofia Maria (nella foto a destra con la mamma e l'equipe in servizio questa mattina). La bimba, anche lei nata con parto naturale, pesava 2,650 kg. E' figlia di una coppia di Sommatino, Luigina Capici, casalinga e Arcangelo Ferrigno, elettricista. E infine alle 23.25 dello stesso giorno è nato il piccolo Zayneb, figlio di una coppia di marocchini. Anche nel caso del bimbo, ben 3.420 kg, la mamma ha fatto un parto naturale. Nel reparto di Ostetricia e Ginecologia in questi ultimi giorni è stato un record di nascite. Dal 30 dicembre ad oggi sono nati ben 8 bimbi tra cui due coppie di gemelli.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare