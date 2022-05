Cronaca 611

Caltanissetta, casa all'asta perchè licenziato: salvato dalla legge sul sovraindebitamento

Proposto un piano del consumatore familiare che prevedeva il pagamento dei debiti, con una falcidia del 55%

Redazione

Lo scorso 5 maggio 5 maggio, il Tribunale di Caltanissetta ha omologato un piano del consumatore familiare, consentendo ad una famiglia nissena di salvare la propria casa finita all'asta. La vicenda riguarda una coppia di coniugi nissena, con 3 figli minori, trovatasi in difficoltà a causa della improvvisa perdita di lavoro del marito, per la chiusura dell'azienda ove lavorava da circa venti anni. Il solo stipendio della moglie non ha consentito agli stessi di adempiere a tutti gli impegni assunti, tra cui il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa ove risiedono.

Ne è scaturito un pignoramento immobiliare della banca e il concreto pericolo, per la famiglia nissena, di perdere la propria casa, venduta all'asta, dopo anni di sacrifici.Si sono, pertanto, rivolti all'avvocato Massimo Francesco Nemola per essere assistiti e trovare una soluzione ad un problema divenuto per gli stessi insormontabile. Con l'ausilio del dott. Antonio Balsamo, quale Gestore della crisi incaricato dall'Ordine dei Commercialisti di Caltanissetta, è stato proposto un piano del consumatore familiare che prevedeva il pagamento dei debiti, con una falcidia del 55%, attraverso un piano rateale decennale. Il Tribunale di Caltanissetta, ritenendo opportuno il piano proposto, tanto nell'interesse dei debitori quanto in quello dei creditori, lo ha omologato rendendolo efficace. La famiglia nissena, dunque, oltre ad avere salvato la propria casa, onorerà i debiti sulla base delle proprie possibilità economiche, visto che si è trovata in tale situazione per un evento non voluto quale il licenziamento del capofamiglia, potendo, così, contare su una serenità ritrovata. La L. 3/2012 (cd. legge sul sovraindebitamento), pur essendo ancora poco conosciuta, si dimostra ancora una volta essere di vitale importanza per coloro che si trovano, loro malgrado, nella morsa dei debiti, riconoscendo loro la possibilità di pagarli con il beneficio dello sconto, evitandogli guai peggiori, come la vendita della casa all'asta, e, soprattutto, restituendo loro una vita più serena.



