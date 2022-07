Politica 1031

Caltanissetta, carenza di personale medico al Sant'Elia: la VI commissione audirà il manager dell'Asp e il sindaco

Al direttore generale sarà cheisto quali strategie saranno messe in campo per risolvere la situazione

Redazione

La sesta commissione consiliare Sanità del comune di Caltanissetta,durante la seduta del 07/07/2022 ha discusso della carenza di personale medico e sanitario dell’ospedale S’Elia. Per tale motivo la commissione , ha deciso di audire il Direttore Generale Asp Alessandro Caltagirone e il Sindaco di Caltanissetta per Martedì 12 luglio alle ore 12, per conoscere quali siano le strategie che il management metterà in campo per risolvere tale problematica ,che preoccupa non poco la collettività nissena.

Matilde Falcone Presidente commissione sanità



© Riproduzione riservata

