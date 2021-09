Cronaca 722

Caltanissetta, capre scorrazzano sulla Ss640: una delle due muore investita da un furgone

L'autista del furgone non ha potuto evitare uno dei due animali che erano fuggiti da un recinto

Rita Cinardi

04 Settembre 2021 09:45

Capre fuggono dal recinto e scorrazzano sulla Caltanissetta-Agrigento. Uno dei due ruminanti viene investito da un automobilista e muore. Ieri pomeriggio sulla Ss 640 nei pressi dello svincolo per Sommatino un automobilista alla guida di un furgone Fiat Ducato si è imbattuto improvvisamente in due capre che correvano lungo la Statale. L'uomo non è riuscito ad evitare uno dei due animali che è stato investito morendo sul colpo. Sul posto è intervenuto il veterinario dell’Asp e i poliziotti per regolare la viabilità. Nell’impatto il mezzo è rimasto danneggiato.



