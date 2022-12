Cronaca 1408

Caltanissetta, cane sbuca all'improvviso sull'autostrada: investito da automobilista

anta paura per il conducente, un uomo di 40 anni, che è rimasto illeso mentre il povero animale è morto sul colpo

Rita Cinardi

Incidente intorno alle 21 di questa sera sulla A19, al Km98+500, in direzione Catania, all'altezza dello svincolo per Caltanissetta. Un'auto ha centrato in pieno un cane che è morto sul colpo. Tanta paura per il conducente della Fiat Tipo, un uomo di 40 anni, che è rimasto illeso mentre per l'animale, sbucato improvvisamente sulla strada, non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'automobilista non ha potuto far nulla per evitarlo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Buonfornello per i rilievi e la viabilità e la ditta Leonardi di San Cataldo che ha recuperato il mezzo. (Foto Seguo News)



