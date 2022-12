Cronaca 13409

Caltanissetta, cane gli taglia la strada e vola dal guard rail per 20 metri: morto 62enne

L'uomo era a bordo della sua Yamaha quando l'animale gli ha tagliato la strada

Rita Cinardi

26 Dicembre 2022 18:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-cane-gli-taglia-la-strada-e-vola-dal-guard-rail-per-20-metri-morto-62enne Copia Link Condividi Notizia

Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 13.30, sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina. Un uomo di 62 anni residente a Santa Caterina Villarmosa, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto Yamaha quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l'animale ha fatto un volo dal guard rail per circa 20 metri. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza ma l'uomo era già deceduto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo era meccanico e titolare di una ditta a Santo Spirito che si occupava, tra le altre cose, di riparare il sistema di iniezione dei motori diesel.



Incidente mortale questo pomeriggio, intorno alle 13.30, sulla Ss121, tra Ponte Cinque Archi e Santa Caterina. Un uomo di 62 anni residente a Santa Caterina Villarmosa, Mario Rosario La Placa, era a bordo della sua moto Yamaha quando un cane gli ha improvvisamente tagliato la strada. Il centauro non ha potuto evitarlo e dopo lo schianto con l'animale ha fatto un volo dal guard rail per circa 20 metri. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza ma l'uomo era già deceduto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo era meccanico e titolare di una ditta a Santo Spirito che si occupava, tra le altre cose, di riparare il sistema di iniezione dei motori diesel.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare