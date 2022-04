Sport 79

Caltanissetta, campionato esordienti: all'Airam basket il derby nisseno contro l'Invicta

Una partita molto combattuta che ha visto le due formazioni alternarsi nella conduzione dell’incontro

Redazione

13 Aprile 2022 11:27 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-campionato-esordienti-allairam-basket-il-derby-nisseno-contro-linvicta Copia Link Condividi Notizia

Bella prestazione da parte dei ragazzi del Centro Minibasket “AIRAM”che dopo un anno di stop forzato finalmente sono tornati in campo al Palacannizzaro per affrontare nel derby nisseno la formazione dell’Invicta. Una partita molto combattuta che ha visto le due formazioni alternarsi nella conduzione dell’incontro. Alla fine ha prevalso la formazione allenata da coach Galiano Emilio che sebbene non abbia giocato una delle sue migliori partite, ha avuto il merito di non mollare e nel finale ha trovato i canestri vincenti.

Coach Galiano a fine partita soddisfatto per la vittoria ha dichiarato: ”Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco ed in molte occasioni abbiamo sbagliato facili realizzazioni consentendo agli avversari facili contropiedi su palle perse in modo banale, fortunatamente i miei ragazzi non si sono scoraggiati, ed alla fine, hanno avuto la forza di recuperare e superare gli avversari con due canestri decisivi. Alla fine abbiamo riportato una bella vittoria , conquistata con il sacrificio e la consapevolezza di essere un gruppo che deve ancora crescere e lavorare tanto per trovare i giusti meccanismi sia in fase difensiva che offensiva”. Adesso la formazione dell’AIRAM che è al comando della classifica si prepara per una trasferta ostica a Gela dove nel nuovo campo del Palalivatino dovrà incontrare il Mini Basket School .



Bella prestazione da parte dei ragazzi del Centro Minibasket "AIRAM"che dopo un anno di stop forzato finalmente sono tornati in campo al Palacannizzaro per affrontare nel derby nisseno la formazione dell'Invicta. Una partita molto combattuta che ha visto le due formazioni alternarsi nella conduzione dell'incontro. Alla fine ha prevalso la formazione allenata da coach Galiano Emilio che sebbene non abbia giocato una delle sue migliori partite, ha avuto il merito di non mollare e nel finale ha trovato i canestri vincenti. Coach Galiano a fine partita soddisfatto per la vittoria ha dichiarato: "Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco ed in molte occasioni abbiamo sbagliato facili realizzazioni consentendo agli avversari facili contropiedi su palle perse in modo banale, fortunatamente i miei ragazzi non si sono scoraggiati, ed alla fine, hanno avuto la forza di recuperare e superare gli avversari con due canestri decisivi. Alla fine abbiamo riportato una bella vittoria , conquistata con il sacrificio e la consapevolezza di essere un gruppo che deve ancora crescere e lavorare tanto per trovare i giusti meccanismi sia in fase difensiva che offensiva". Adesso la formazione dell'AIRAM che è al comando della classifica si prepara per una trasferta ostica a Gela dove nel nuovo campo del Palalivatino dovrà incontrare il Mini Basket School .

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare