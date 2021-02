Cronaca 2271

Caltanissetta, camper e auto a fuoco in via Pitrè: bombola esplode e provoca lo scoppio di alcune finestre

Per fortuna vigili del fuoco e polizia avevano circondato l'area mettendola in sicurezza ma hanno rischiato di rimanere coinvolti dall'esplosione

Rita Cinardi

19 Febbraio 2021 08:11

Galllery

Panico nella notte in via Pitrè per un incendio che, intorno alle 3, ha coinvolto tre auto e un camper. Le fiamme sarebbero partite da una Golf Volsfwagen e hanno coinvolto anche una Fiat Bravo, una Lancia Y e una Dacia. Per effetto delle fiamme è esplosa una bombola contenuta all'interno del camper. Un boato che è stato udito a distanza di chilometri. Per fortuna vigili del fuoco e polizia avevano circondato l'area mettendola in sicurezza ma hanno rischiato di rimanere coinvolti dall'esplosione. Quest'ultima infatti si è verificata mentre già i vigili del fuoco stavano spegnenendo l'incendio e ha provocato lo scoppio dei vetri di alcune finestre e alcune tapparelle dei palazzi circostanti. L'onda d'urto è stata violentissima e ha provocato panico tra i residenti. Sul posto la polizia scientifica che ha eseguito i rilievi. Da accertare l'origine dell'incendio. (Foto Seguo News)





Botte da orbi durante un battesimo: rissa tra gli invitati per posare nelle foto con il neonato

Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 28 positivi in più e 37 guariti. Nuovi casi in particolare a Riesi

