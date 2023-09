Cronaca 461

Caltanissetta, camion urta tubo del gas e provoca una perdita: intervento dei vigili del fuoco

L'autista, nel fare manovra per entrare all'interno di una villetta, ha infatti tranciato il tubo del gas

Rita Cinardi

05 Settembre 2023 19:15

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Pian del Lago, in via dei Giardini, per una perdita di gas causata da un camion. L'autista, nel fare manovra per entrare all'interno di una villetta, ha infatti tranciato il tubo del gas. I vigili del fuoco hanno otturato provvisoriamente la perdita in attesa che giunga la squadra di manutenzione della rete del gas. Sono rimasti sul posto e hanno garantito l'assistenza fino a quando la zona non è stata messa in sicurezza.



