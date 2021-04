Attualita 375

Caltanissetta, Camera di Commercio offre un "allenamento" gratuito per le aziende che puntano al successo

L’invito è esteso agli imprenditori e aspiranti tali ma anche professionisti, studenti, associazioni di categoria datoriale e sindacale

Redazione

19 Aprile 2021 17:28

“Quando un atleta punta a vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi non perde mai l’occasione di allenarsi, migliorare la propria prestazione e affidarsi ai formatori che sappiano guidarli verso il successo. Nel mondo del lavoro il procedimento è lo stesso e noi siamo a disposizione degli imprenditori che desiderano indicata la strada del successo”. La Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta, Giovanna Candura, ricordando che mercoledì 21 aprile ci sarà un nuovo video-appuntamento con la formazione gratuita per le aziende, torna a rivolgersi agli imprenditori che desiderano raggiungere i propri clienti online.

“La zona rossa limita i contatti sociali, le relazioni interpersonali e il contatto diretto. Ma tutto questo può essere costruito e raggiunto nel mondo virtuale, online. E non basta dire <<io non lo so fare>> o <<continuerò a fare come ho sempre fatto>> perché attorno a noi il mondo è cambiato e i nostri concittadini si sono già spostati nelle piattaforme online per gli acquisti. Le aziende hanno solo due alternative: essere presenti online e vendere o rinunciare e fallire”.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, pur comprendendo le difficoltà degli imprenditori, vuole ricordare che scrivendo alla mail prenota@cl.camcom.it è possibile richiedere un appuntamento con le Digital Promoter del Punto Impresa Digitale per comprendere le alternative a disposizione ed essere guidati in un percorso di formazione totalmente gratuito svolto in presenza fisica oppure attraverso la piattaforma digitale Google Meet.

“Non esiste alcun settore che non possa avere una vetrina virtuale. Sul web esistono piattaforme di successo che vendono indumenti, accessori, gioielli e perfino, ove possibile, servizi. Tutti, comprese le attività attualmente chiuse per la zona rossa, possono approfittare di questi canali per potersi fare conoscere dai potenziali clienti e iniziare a fidelizzarsi. E la formazione offerta dalla Camera di Commercio di Caltanissetta è totalmente gratuita e di qualità. I digital coach, infatti, sono stati formati direttamente da Google Italia e Unioncamere e consentiranno di far comprendere, con un linguaggio comprensibile anche ai non addetti al settore, come poter fare i primi passi sul web. Strategie e consigli che consentiranno di poter fare la differenza”.

L’invito è esteso agli imprenditori e aspiranti tali ma anche professionisti, studenti, associazioni di categoria datoriale e sindacale nonché tutti i cittadini che desiderano scoprire o conoscere meglio il mondo del digitale. Il prossimo appuntamento, fissato in webconference per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 15.00, è dedicato a “Sponsorizzazioni e ADV – Geo Targeting” con particolare attenzione alle campagne marketing, l’importanza dei video su YouTube e il targeting. Per partecipare basta compilare il modulo presente all’indirizzo https://bit.ly/2MJi9ok e attendere via mail il link per il collegamento alla stanza virtuale.





