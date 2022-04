Eventi 80

Caltanissetta, Camera di Commercio: nuovo webinar dedicato ad aziende e professionisti

Si tratta di un progetto gratuito, pianificato in 4 webinar della durata di circa 2 ore da poter seguire anche senza continuità,

Redazione

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta, oggi mercoledì 20 aprile dalle ore 14.30 proseguirà il ciclo di workshop online dedicati ai professionisti e ai titolari o dipendenti delle aziende del territorio e agli aspiranti imprenditori che desiderano diventare “Eccellenze in Digitale”. Il progetto, completamente gratuito pianificato in 4 webinar della durata di circa 2 ore da poter seguire anche senza continuità, è un’opportunità per far acquisire agli utenti coinvolti competenze pratiche nel settore della digitalizzazione.

Le tematiche saranno contestualizzate alla realtà del territorio locale e sulle esigenze dei destinatari. Ciascuno potrà seguire solo gli incontri che riterrà utili per la propria attività o professione. Dopo il primo appuntamento, focalizzato su strumenti di apprendimento e analisi per poter gestire la presenza online della propria azienda, si passerà a un approfondimento più puntale sui contenuti e la visibilità degli stessi. Il 20 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30 si affronterà il tema delle Strategie e strumenti per azioni di SEO e SEM. Sarà un’occasione per mostrare come funziona il mondo dell’indicizzazione dei siti internet o dei profili social per capire cosa bisogna fare per essere sempre visibili dal proprio target. Relatori saranno i Digital Promoter dell’ufficio Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta (Marcella Sardo) e di Agrigento (Fabio Cacciato e Alessandro Cimino). I successivi appuntamenti saranno il 4 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con “I social per il business” e il 18 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con “Come affrontare la digital trasformation”. Chi ha già seguito il primo incontro avrà ricevuto per email il nuovo link di accesso. Chi desidera ancora iscriversi al webinar gratuito basterà compilare il form: https://forms.gle/hoxCUbdFKQGRb6jf9 Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale di Caltanissetta attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o chiedere un appuntamento scrivendo a prenota@cl.camcom.it





