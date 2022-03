Eventi 191

Caltanissetta, Camera di Commercio: giovedì ripartono i webinar gratuiti di Eccellenze in Digitale

La partecipazione ai quattro webinar della durata di circa due ore, è completamente gratuita

Redazione

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta ha avviato un ciclo di workshop online dedicati ai professionisti e ai titolari o dipendenti delle aziende del territorio e agli aspiranti imprenditori. Il progetto, completamente gratuito da realizzare attraverso 4 webinar della durata di circa 2 ore, sarà un’opportunità per far acquisire agli utenti coinvolti competenze pratiche nel settore della digitalizzazione.

Le tematiche, riportate a seguire e affrontate dagli esperti del PID, saranno contestualizzate alla realtà del territorio locale e sulle esigenze dei destinatari. Gli appuntamenti, svolti con le stesse modalità di fruizione, seguiranno il seguente calendario: Primo appuntamento: 31 marzo dalle ore 14.30 alle 16.30 - Si parlerà di strumenti di apprendimento e analisi per poter gestire la presenza online della propria azienda. Tra questi saranno indicate anche tutte le opportunità offerte da Google My Business. Secondo appuntamento: 20 Aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - Strategie e strumenti per azioni di SEO e SEM. Sarà un’occasione per mostrare come funziona il mondo dell’indicizzazione dei siti internet o dei profili social per capire cosa bisogna fare per essere sempre visibili dal proprio target. Terzo appuntamento: 4 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - I social per il business. Sarà illustrato all’utente come scegliere le strategie più efficaci, le opportunità di advertising e imparare a utilizzare alcuni degli strumenti. Quarto appuntamento: 18 Maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30 - Come affrontare la digital trasformation. Apprese le nozioni base l’utente potrà capire quali metodi utilizzare e che strumenti scegliere per costruire la propria strategia aziendale nel mondo del digitale. Tra questi metodologie di Project Management, Tool di messaggistica, ChatBot e l'approccio Data Driven. Per iscriversi al webinar gratuito basta compilare il form: https://forms.gle/hoxCUbdFKQGRb6jf9 Per ulteriori informazioni contattare il Punto Impresa Digitale di Caltanissetta attraverso la pagina Facebook “Punto Impresa Digitale PID Caltanissetta” o chiedere un appuntamento scrivendo a prenota@cl.camcom.it



