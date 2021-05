Caltanissetta, Camera di Commercio: "Ecco come conoscersi online per incontrarsi di presenza"

Caltanissetta, Camera di Commercio: "Ecco come conoscersi online per incontrarsi di presenza"

La Camera di Commercio mercoledì continuerà con i webinar dedicati agli imprenditori del territorio

Redazione

10 Maggio 2021 12:52

Continuano gli incontri on line promossi dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. “Il futuro è online e questo non vuol dire abbandonare il negozio fisico, linfa vitale dei commercianti e opportunità per mantenere un contatto diretto, ma poter accrescere fiducia e affidabilità nella propria attività commerciale e consulenza professionale - ha sottolineato la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -. Il canale online, infatti, permette di poter raggiungere i clienti del proprio territorio mantenendo quel rapporto fidelizzato. Le micro e piccole imprese possono raggiungere i clienti online incentivandoli a concludere l’acquisto in negozio. Conoscersi online per incontrarsi di presenza. Non cambia il rapporto di fiducia ma la piazza nella quale incontrarsi”.

Mercoledì 5 maggio, dalle ore 15 alle 16,30, si svolgerà il prossimo webinar. Tematica principale saranno l’uso delle sponsorizzazioni e pubblicità sui principali social network. Raggiungere i clienti o potenziali tali che vivono nel territorio circostante utilizzando i social network. Un invito che la Camera di Commercio di Caltanissetta sta promuovendo con un ciclo di conferenze online gratuite e aperte a tutti.

“Il Covid ha accelerato la necessità di entrare nel mondo digitale, modernizzare il nostro modo di lavorare e di fidelizzare il cliente – ha concluso - Non si sta invitando a cambiare le persone ma, piuttosto, la strategia d’azione. Innovare non vuol dire fare qualcosa di impossibile ma, piuttosto, fare qualcosa di diverso dagli altri per poter conquistare una maggiore fetta di mercato”.

Per ricevere il link di accesso alla videoconferenza basterà soltanto compilare il Modulo di registrazione https://bit.ly/2MJi9ok La mail di risposta conterrà il link di accesso alla stanza virtuale da copiare sulla barra degli indirizzi del proprio motore di ricerca. Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta





