Caltanissetta, Camera di Commercio: corso e-commerce per 40 imprenditrici

Lo scopo è quello di aiutare le aziende ad alta partecipazione femminile a potenziare le competenze digitali

12 Agosto 2021 09:38

La Camera di Commercio di Caltanissetta, in collaborazione con e-Bay e Dintec, ha promosso E- Women Lab, un'iniziativa dedicata alle imprenditrici di micro, piccole e medie imprese.

Lo scopo è quello di aiutare le aziende ad alta partecipazione femminile a potenziare le competenze digitali insegnando loro come avviare e gestire un negozio online. "A beneficiare del canale virtuale promosso da uno dei portali più noti e affidabili d'Italia - ha spiegato la commissaria straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -, sono soprattutto le piccole imprese che, con bassi volumi di produzione, possono approfittare di un'espansione della propria clientela. Un ventaglio di opportunità al quale non è possibile rinunciare".

Il progetto di Empowerment femminile è dedicato soltanto a 40 imprenditrici in tutta Italia e verrà svolto esclusivamente online. Partecipare sarà facile e gratuito poiché il costo della formazione delle risorse umane sarà totalmente a carico della Camera di Commercio.

"Per raggiungere la parità di genere e sfruttare le potenzialità delle donne è necessario aiutarle a emergere nel mondo del lavoro, comprese le discipline STEM - ha proseguito Candura -.

Il nostro compito è quello di favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale attraverso attività di promozione e sensibilizzazione portate avanti dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Caltanissetta". Dopo il percorso di formazione per l'avvio di un'attività di e-commerce, le candidate verranno guidate nella creazione di un project work da realizzarsi durante il Black Friday e il Cyber Monday (dal 22 novembre al 5 dicembre 2021).

Ai tre migliori progetti verrà data visibilità attraverso azioni di comunicazione e di promozione a livello nazionale e verranno coinvolti i canali di e-Bay, Dintec, Punto Impresa Digitale, la rete dei Comitati per l'imprenditoria femminile, Università Bocconi e Associazione SheTeach. Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 settembre.



