Caltanissetta, cambio al vertice della Lega: Vecchio coordinatore e Aiello candidato alle regionali

Il testimone passa a Michele Vecchio mentre Aiello corre per la Regione

Redazione

"Così come è stato richiesto a tutti i Coordinatori Provinciali, anche io ho accettato la proposta di candidarmi alle prossime elezioni Regionali dell’autunno 2022, con la lista “Prima l’Italia”. Per questo motivo e per evitare ogni qualsiasi conflitto di interesse, e considerato che le indicazioni del partito sono identiche dovunque, lascio la gestione provinciale del partito, che ho avuto l’onore di servire dal 2018. Sono stati anni impegnativi, ricchi di emozioni, di soddisfazioni e di lezioni di vita. Ringrazio pertanto tutte le persone che mi sono state vicine e che continueranno a sostenermi in questa nuova ed entusiasmante sfida, che spero possa concludersi con la mia elezione a deputato regionale". E' quanto afferma in una nota Oscar Aiello.

"Potranno unirsi a noi, e quindi votarmi, tutti i residenti dei 22 Comuni della Provincia di Caltanissetta. Lascio il partito in buone mani, passo il testimone infatti a Michele Vecchio, che è entrato nella Lega in tempi non sospetti e che, ne sono certo, saprà svolgere il prestigioso incarico in maniera eccellente: a lui i migliori auguri di buon lavoro". "Sarà un onore - ha detto Michele Vecchio - mettere a disposizione dei cittadini il mio impegno e le mie professionalità in qualità di coordinatore provinciale. Da ora in poi il mio impegno sarà in prima linea dedicato alla promozione della buona politica, vicina al territorio e a tutte le famiglie, che costituiscono l’elemento imprescindibile di qualunque comunità. Ringrazio il Senatore Matteo Salvini per questa fantastica opportunità e per il grandissimo impegno profuso per la nostra regione. Un ringraziamento al Coordinatore regionale On. Nino Minardo per aver proposto il mio nome per la Provincia di Caltanissetta e a Oscar Aiello che in questi anni ha saputo portare avanti questo partito in maniera perfetta. Sono altresì entusiasta di continuare ad operare in prima linea a fianco del mio caro amico Alessandro Pagano, che ringrazio, da sempre dedicato allo sviluppo dei nostri territori.



