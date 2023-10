Attualita 1532

Caltanissetta, Caltaqua: "Valore dei trialometani rientrano entro i limiti di norma"

La società si è immediatamente attivata al fine di verificare, con i tecnici di Siciliacque, l’origine della problematica e quali accorgimenti tecnici adottare

Redazione

Acque di Caltanissetta S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Caltanissetta, informa che dagli esiti del campionamento, effettuato venerdì mattina, è emerso che il valore Trialometani totali è rientrato entro i limiti di norma. Di ciò è già stata data opportuna comunicazione ai competenti organi sanitari per le necessarie verifiche e analisi di conferma.

È opportuno segnalare che per detta problematica, derivante esclusivamente dalla risorsa idrica in ingresso al serbatoio San Giuliano, Acque di Caltanissetta S.p.A., avutane notizia giorno 17, si è immediatamente attivata al fine di verificare, con i tecnici di Siciliacque, l’origine della problematica e quali accorgimenti tecnici adottare al fine di minimizzarne l’impatto.

Il Gestore, di concerto con il fornitore sovrambito Siciliacque, continua ad effettuare un monitoraggio continuo e a rimanere in stretto contatto e collaborazione con gli Enti preposti.



© Riproduzione riservata

