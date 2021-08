Cronaca 1352

Caltanissetta, caldo record: ordinanza sindacale vieta fuochi d'artificio, falò e lanterne cinesi

Il sindaco Roberto Gambino ha accolto la proposta di Legambiente emanano un'ordinanza

Redazione

10 Agosto 2021 13:23

Considerato che nel corrente mese di agosto è in corso un'emergenza climatica dovuta alle elevate

temperature, come registrato nei giorni scorsi, e di cui si prevede il mantenimento a valori molto

elevati, anche oltre le medie stagionali, durante i prossimi giorni, per effetto della perturbazione

africana “Lucifero”, il sindaco Roberto Gambino ha emanato un'ordinanza con la quale vieta , fino al 31 agosto il lancio di fuochi pirotecnici di qualsiasi tipologia, ivi compreso il lancio delle cosiddette Lanterne Cinesi e l'accensione di falò sul suolo. E' fatta salva l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 13/5/2021 relativa agli Interventi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi e disciplina della combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture.



