Cronaca 488

Caltanissetta, caldo e incendi: ogni giorno oltre 40 interventi dei vigili del fuoco. Il più vasto a Sabucina

A Sabucina sono stati impiegati elicotteri e canadair sotto la guida del Dos dei vigili del fuoco

Rita Cinardi

27 Giugno 2022 08:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-caldo-e-incendi-ogni-giorno-oltre-40-interventi-dei-vigili-del-fuoco-il-piu-vasto-a-sabucina- Copia Link Condividi Notizia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di oggi, 27 giugno, in tutta la Sicilia. Da quando si è registrato il rialzo delle temperature, con punte di quasi 40 gradi, in provincia di Caltanissetta ogni giorno i vigili del fuoco hanno effettuato dai 40 ai 50 interventi al giorno per roghi di sterpaglie e macchia mediterranea. Gli incendi più vasti nel weekend hanno riguardato contrada Sabucina, nel capoluogo, Vassallaggi e la zona nelle vicinanze della piscina Valle dei Pini, a San Cataldo, e diverse aree di Gela. A Sabucina sono stati impiegati elicotteri e canadair sotto la guida del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del fuoco. (Foto Felice Stuppia)



La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di oggi, 27 giugno, in tutta la Sicilia. Da quando si è registrato il rialzo delle temperature, con punte di quasi 40 gradi, in provincia di Caltanissetta ogni giorno i vigili del fuoco hanno effettuato dai 40 ai 50 interventi al giorno per roghi di sterpaglie e macchia mediterranea. Gli incendi più vasti nel weekend hanno riguardato contrada Sabucina, nel capoluogo, Vassallaggi e la zona nelle vicinanze della piscina Valle dei Pini, a San Cataldo, e diverse aree di Gela. A Sabucina sono stati impiegati elicotteri e canadair sotto la guida del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del fuoco. (Foto Felice Stuppia)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare