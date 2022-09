Caltanissetta, calca al Comune per tessere elettorali e carte d'Identità: migliaia i documenti rilasciati

Cronaca 848

Caltanissetta, calca al Comune per tessere elettorali e carte d'Identità: migliaia i documenti rilasciati

Il sindaco Gambino: "Garantito il diritto di voto a tutti. Sei sportelli lavorano incessantemente da questa mattina"

Rita Cinardi

Stanno lavorando incessantemente da questa mattina l'ufficio anagrafe e l'ufficio elettorale del Comune di Caltanissetta per rilasciare tessere elettorali e carte d'identità a chi ha smarrito i documenti o ha documenti scaduti. Sei gli sportelli attivi al piano terra di Palazzo del Carmine e già dalle 7 sono state rilasciate 1.519 schede elettorali e 102 documenti d'identità. Un numero che, fa presente il sindaco Roberto Gambino, non si era mai registrato con queste proporzioni. "Abbiamo garantito il servizio a tutti - ha detto il sindaco Gambino - e ringrazio gli uffici perché hanno dimostrato grandissima efficienza. Rilasciare in così poco tempo tutte queste certificazioni di certo è stato difficile, si sono create delle code ma se si arriva all'ultimo minuto è inevitabile. I dipendenti con grande sacrificio hanno dato un ottimo servizio e garantito il diritto di voto. Gli uffici resteranno aperti ancora fino alle 23"



© Riproduzione riservata

