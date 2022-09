Attualita 371

Caltanissetta, cala il sipario sul progetto "Anziani in movimento": è stato realizzato con la casa di riposo Nonni Felici

Il progetto ha visto la realizzazione di diverse attività rivolte agli anziani

Redazione

17 Settembre 2022 13:54 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-cala-il-sipario-sul-progetto-anziani-in-movimento-e-stato-realizzato-con-la-casa-di-riposo-nonni-felici Copia Link Condividi Notizia

Si sono concluse le attività svolte durante il periodo estivo a Caltanissetta realizzate grazie al Progetto "Anziani in movimento", promosso dall’ACSD H.I.M.E.R.A APS di Palermo e cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito dell’avviso Pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale – “Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato” – D.d.G.1345/ Servizio 3 del 29/07/2019.

Grazie ad un importante sinergia creata con la casa di riposo “Nonni Felici 4.0” della Cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta, basata sulla condivisione della mission progettuale che, tra l’altro, identifica a pieno il proprio operato sul territorio, sono state realizzate alcune giornate dedicate ad un laboratorio ludico-creativo hanno permesso agli ospiti della struttura di prendersi cura delle piante del giardino e di condividere un'esperienza ricca di stimoli per la graduale riattivazione delle attività socio riabilitative. Svolgere questo tipo di attività ed entrare in contatto con la natura aiuta gli anziani ospiti a migliorare l'umore, la motricità fine e grossa motoria, il dialogo tonico-emozionale e la socializzazione, stimolando processi multisensoriali.

“Il Progetto “Anziani in movimento” è portatore di un importante valore, perché consente di superare la concezione diffusa relativa all’età anziana strettamente assistenzialistica, in cui l’anziano è considerato un cittadino passivo e bisognoso di cure, e promuove il riconoscimento dell’anziano come soggetto partecipativo, innescando un pensiero meraviglioso "Sono in grado di creare, e di dare vita a qualcosa!" - afferma Anna Maria La Leggia, psicomotricista della casa di riposo Nonni felici 4.0. Il creare, il generare, sono altamente funzionali, a prescindere dall'età, e determinanti per l'incremento di un'ottimale qualità della vita,in quanto favoriscono il processo di autostima dell’anziano e promuovono l’invecchiamento attivo e partecipativo, vision fondante di questo importante progetto.



Si sono concluse le attività svolte durante il periodo estivo a Caltanissetta realizzate grazie al Progetto "Anziani in movimento", promosso dall'ACSD H.I.M.E.R.A APS di Palermo e cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell'ambito dell'avviso Pubblico per la concessione a soggetti del terzo settore di contributi in ambito sociale - "Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato" - D.d.G.1345/ Servizio 3 del 29/07/2019. Grazie ad un importante sinergia creata con la casa di riposo "Nonni Felici 4.0" della Cooperativa sociale Etnos di Caltanissetta, basata sulla condivisione della mission progettuale che, tra l'altro, identifica a pieno il proprio operato sul territorio, sono state realizzate alcune giornate dedicate ad un laboratorio ludico-creativo hanno permesso agli ospiti della struttura di prendersi cura delle piante del giardino e di condividere un'esperienza ricca di stimoli per la graduale riattivazione delle attività socio riabilitative. Svolgere questo tipo di attività ed entrare in contatto con la natura aiuta gli anziani ospiti a migliorare l'umore, la motricità fine e grossa motoria, il dialogo tonico-emozionale e la socializzazione, stimolando processi multisensoriali. "Il Progetto "Anziani in movimento" è portatore di un importante valore, perché consente di superare la concezione diffusa relativa all'età anziana strettamente assistenzialistica, in cui l'anziano è considerato un cittadino passivo e bisognoso di cure, e promuove il riconoscimento dell'anziano come soggetto partecipativo, innescando un pensiero meraviglioso "Sono in grado di creare, e di dare vita a qualcosa!" - afferma Anna Maria La Leggia, psicomotricista della casa di riposo Nonni felici 4.0. Il creare, il generare, sono altamente funzionali, a prescindere dall'età, e determinanti per l'incremento di un'ottimale qualità della vita,in quanto favoriscono il processo di autostima dell'anziano e promuovono l'invecchiamento attivo e partecipativo, vision fondante di questo importante progetto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare