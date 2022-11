Cronaca 888

Caltanissetta, cadono calcinacci dal ponte di via delle Calcare: traffico in tilt

Una situazione difficile vista l'ora caratterizzata da intenso traffico automobilistico quella gestita da vigili del fuoco e agenti della Polizia Municipale

Rita Cinardi

Traffico in tilt questa mattina tra via Rochester e la parte più alta della città causato dalla caduta di calcinacci dal ponte ferroviario che attraversa via delle Calcare. Per evitare danni e conseguenze a veicoli e automobilisti, dopo le segnalazioni dai cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno gestito la difficile situazione visto che si tratta di un'arteria trafficatissima, soprattutto la mattina quando in molti si muovono per andare a scuola o a lavoro.



