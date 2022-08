Cronaca 1646

Caltanissetta, cade cornicione da un palazzo in via San Giovanni Bosco: intervento dei vigili del fuoco

Per eseguire l’intervento è stato necessario bloccare il transito delle auto. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale

Rita Cinardi

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi in via San Giovanni Bosco per la messa in sicurezza del cornicione pericolante del balcone di un appartamento al nono piano di un edificio. Alcuni residenti, essendosi accorti della caduta di detriti, hanno avvisato i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti prontamente in via San Giovanni Bosco con l’autoscala; per eseguire l’intervento è stato necessario bloccare il transito delle auto. A tal proposito si è reso necessario anche l’intervento degli agenti della Polizia Municipale, che hanno bloccato l’accesso ai veicoli in via San Giovanni Bosco all’altezza dell’incrocio con via Redentore. Il traffico è stato dirottato dai vigili urbani sul prolungamento della stessa via Redentore.



