Attualita 626

Caltanissetta, buste paga più pesanti per i dipendenti comunali

La giunta guidata da Gambino ha approvato il contratto decentrato

Redazione

07 Novembre 2023 10:12 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-buste-paga-piu-pesanti-per-i-dipendenti-comunali Copia Link Condividi Notizia

La giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Gambino, ieri 6 novembre 2023, ha autorizzato il dirigente alle Risorse Umane, Claudio Bennardo, a firmare il contratto decentrato per i dipendenti del Comune di Caltanissetta. L’ultimo atto che permette lo sblocco degli istituti legati al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Funzioni Locali per il personale in servizio nel Comune del capoluogo nisseno.

L’atto approvato dalla Giunta segue l’intesa che è stata raggiunta e sottoscritta nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale con tutte le sigle sindacali e la Rappresentanza Unitaria dei lavoratori (RSU) del Comune di Caltanissetta, e la certificazione di coerenza e compatibilità trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo i costi contrattuali e i vincoli di bilancio.

“Grazie al lavoro che è stato fatto in questi mesi con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori – commenta il sindaco Roberto Gambino - siamo arrivati alle battute finali per l’approvazione definitiva del contratto decentrato. Un iter lungo e complesso che, non appena concluso, permette di sbloccare una serie di istituti previsti dal contratto collettivo nazionale. Come ad esempio: le indennità di specifiche responsabilità; le performance; le progressioni verticali; le indennità di Covid; Uno strumento indispensabile per riconoscere e valorizzare il merito del personale e che renderà più efficiente ed efficace la macchina amministrativa” conclude il primo cittadino di Caltanissetta.



La giunta comunale guidata dal sindaco Roberto Gambino, ieri 6 novembre 2023, ha autorizzato il dirigente alle Risorse Umane, Claudio Bennardo, a firmare il contratto decentrato per i dipendenti del Comune di Caltanissetta. L'ultimo atto che permette lo sblocco degli istituti legati al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Funzioni Locali per il personale in servizio nel Comune del capoluogo nisseno. L'atto approvato dalla Giunta segue l'intesa che è stata raggiunta e sottoscritta nei giorni scorsi dall'Amministrazione comunale con tutte le sigle sindacali e la Rappresentanza Unitaria dei lavoratori (RSU) del Comune di Caltanissetta, e la certificazione di coerenza e compatibilità trasmessa dal Collegio dei Revisori dei Conti riguardo i costi contrattuali e i vincoli di bilancio. "Grazie al lavoro che è stato fatto in questi mesi con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori - commenta il sindaco Roberto Gambino - siamo arrivati alle battute finali per l'approvazione definitiva del contratto decentrato. Un iter lungo e complesso che, non appena concluso, permette di sbloccare una serie di istituti previsti dal contratto collettivo nazionale. Come ad esempio: le indennità di specifiche responsabilità; le performance; le progressioni verticali; le indennità di Covid; Uno strumento indispensabile per riconoscere e valorizzare il merito del personale e che renderà più efficiente ed efficace la macchina amministrativa" conclude il primo cittadino di Caltanissetta.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare