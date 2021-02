Cronaca 807

Caltanissetta, bussano in casa di un'anziana: mentre una la distrae l'altra le porta via i gioielli

Il furto è avvenuto questa mattina in una zona centralissima della città. Autrici due giovani donne

Rita Cinardi

20 Febbraio 2021 13:53

Furto questa mattina in via Val d'Aosta ai danni di un'anziana che è stata raggirata da due ragazze sulla trentina. Le due hanno bussato alla porta dell'appartamento dell'anziana donna. Mentre una delle due, con una scusa ha intrattenuto l'anziana sull'uscio di casa, l'altra è entrata dentro e, dopo aver rovistato nei cassetti, ha portato via alcuni monili in oro. Una volta andata via l'anziana, insospettita dalla strana visita, ha controllato se mancava qualcosa facendo l'amara scoperta. Aiutata dai vicini ha contattato le forze dell'ordine intervenute sul posto. Sull'episodio indagano i carabinieri.

