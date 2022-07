Cronaca 3630

Caltanissetta, bus imbocca strada in divieto e resta bloccato: era già successo 5 giorni fa

Anche in questo caso a causa del dislivello del manto stradale la parte posteriore del bus ha toccato l'asfalto causando il distacco da terra delle ruote

Rita Cinardi

Ancora un pullman rimasto fermo questa mattina tra via Delle Calcare, dove vige il divieto di transito per i mezzi pesanti, e via Rochester. A pochi giorni dall'altro episodio che ha visto bloccato un bus per l'intera notte di sabato un altro autista ha imboccato la stessa strada rimanendo impossibilitato a procedere. Anche in questo caso a causa del dislivello del manto stradale la parte posteriore del bus ha toccato l'asfalto causando il distacco da terra delle ruote motrici che hanno cominciato a girare a vuoto. Il bus è rimasto "di traverso" bloccando la via Rochester. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Dopo una decina di minuti il mezzo è stato disincastrato e la circolazione stradale è tornata alla normalità. Con tutta probabilità l'autista sarà sanzionato per la violazione del divieto. (Foto Seguo News)



