Cronaca 422

Caltanissetta. Bullismo e uso consapevole della rete, il sostituto commissario Salvatore Falzone incontra gli studenti

L’incontro con gli studenti, particolarmente partecipato, si è concluso con i saluti del questore Emanuele Ricifari

Redazione

20 Maggio 2022 11:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-bullismo-e-uso-consapevole-della-rete-il-sostituto-commissario-salvatore-falzone-incontra-gli-studenti Copia Link Condividi Notizia

Ieri pomeriggio nella sala “Emanuela Loi” della questura di Caltanissetta la Polizia di Stato ha incontrato circa venti studenti del liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta accompagnati dai loro docenti Loredana Scintilla e Salvatore Patrì. L’incontro ha riguardato le tematiche del bullismo virtuale e l’uso consapevole della rete internet. I venti studenti partecipano, infatti, ad un Pon specifico e hanno svolto altri incontri in diverse sedi istituzionali. Responsabilità delle agenzie educative: famiglia, scuola e altre istituzioni territoriali; legge 71 del 2017 e ruolo delle forze dell’ordine nell’affrontare e contrastare tali fenomeni. Il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell’ufficio comunicazione della questura, ha provato a suggerire ai ragazzi utili indicazioni di “media education” e “buone pratiche” di relazione con i dispositivi digitali che andrebbero adottati da docenti, formatori e genitori. L’incontro con gli studenti, particolarmente partecipato, si è concluso con i saluti del questore Emanuele Ricifari, che ha fatto una riflessione sull’attuale mondo della comunicazione non mediata attraverso l’uso dei social network. Ai ragazzi che hanno rivolto diverse domande al questore e al sostituto commissario sono stati suggeriti diversi testi da leggere per approfondire la conoscenza e stimolare la riflessione sulle tematiche affrontate.



Ieri pomeriggio nella sala "Emanuela Loi" della questura di Caltanissetta la Polizia di Stato ha incontrato circa venti studenti del liceo classico "Ruggero Settimo" di Caltanissetta accompagnati dai loro docenti Loredana Scintilla e Salvatore Patrì. L'incontro ha riguardato le tematiche del bullismo virtuale e l'uso consapevole della rete internet. I venti studenti partecipano, infatti, ad un Pon specifico e hanno svolto altri incontri in diverse sedi istituzionali. Responsabilità delle agenzie educative: famiglia, scuola e altre istituzioni territoriali; legge 71 del 2017 e ruolo delle forze dell'ordine nell'affrontare e contrastare tali fenomeni. Il sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio comunicazione della questura, ha provato a suggerire ai ragazzi utili indicazioni di "media education" e "buone pratiche" di relazione con i dispositivi digitali che andrebbero adottati da docenti, formatori e genitori. L'incontro con gli studenti, particolarmente partecipato, si è concluso con i saluti del questore Emanuele Ricifari, che ha fatto una riflessione sull'attuale mondo della comunicazione non mediata attraverso l'uso dei social network. Ai ragazzi che hanno rivolto diverse domande al questore e al sostituto commissario sono stati suggeriti diversi testi da leggere per approfondire la conoscenza e stimolare la riflessione sulle tematiche affrontate.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare