Caltanissetta, Borghetto degli Ulivi replica su rotatoria adottata: "Larve di maggiolini hanno distrutto il prato"

"Le temperature elevate e i trattamenti effettuati non hanno consentito una risemina immediata"

Gentile direttore,

In merito all’articolo che è stato pubblicato sulla testata che lei dirige che riguardava le condizioni della rotatoria tra Viale della Regione e Via Luigi Monaco, mi preme sottolineare che la suddetta rotatoria è presa in gestione dalla mia azienda,” Borghetto degli ulivi” per mantenerne la cura ed il decoro della stessa, in seguito ad un bando di collaborazione con il comune per la promozione delle imprese private ed il decoro cittadino. Per dovere di cronaca è giusto precisare che, già da tempo ci stiamo occupando di ripristinare le condizioni della stessa. Purtroppo a causa della presenza di larve di maggiolini il nostro prato è stato totalmente distrutto e sono già stati eseguiti tutti gli interventi possibili.

Le temperature elevate e i trattamenti effettuati non hanno consentito una risemina immediata ma già nei prossimi giorni la ditta che si sta occupando della manutenzione renderà nuovamente l’aiuola-rotatoria piacevole da guardare e curata come sempre. La collaborazione tra comune e aziende private mira a valorizzazione del verde pubblico cittadino per questa ragione, per spirito civico, e per amore verso la città abbiamo deciso di adottare l’aiuola in questione e prendercene cura".



