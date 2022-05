Salute 283

Caltanissetta, blocco operatorio chiuso: la commissione Sanità incontrerà il direttore del Sant'Elia

L'incontro con il dottore Benedetto Trobia, così come comunicato dalla presidente della commissione, Matilde Falcone, si svolgerà martedì alle 12

Redazione

La Presidente della sesta commissione consiliare sanità del comune di Caltanissetta Matilde Falcone, rende noto che dopo aver saputo della problematica del blocco delle sale operatorie dell’ospedale S’Elia, si è messa immediatamente in contatto con il Dott Trobia, Direttore del Presidio Ospedaliero, per fissare una audizione urgente in commissione con lo stesso, per capire meglio la problematica e trovare una sollecita soluzione al problema, nella considerazione che, tale evenienza verificatasi, porta sicuro ed estremo disagio alla collettività. Il dottore Trobia si è reso disponibile per martedì 17 alle ore 12 . Per tale motivo, la commissione si riunirà in quella data alla presenza del Direttore Trobia. È inutile dire che la commissione auspica fortemente, una soluzione tempestiva del problema affinché si torni a pieno regime dell’utilizzo delle sale operatorie, per dare risposte e intervenire in tutti quei casi in cui il cittadino deve subire interventi chirurgici già programmati da tempo. Chiaramente verrà emanato comunicato stampa dopo l’audizione.

Matilde Falcone presidente commissione sanità



