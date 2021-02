Cronaca 285

"Mare magnum", blitz antidroga a Caltanissetta: 17 imputati alla sbarra. Uno degli indagati lascia il carcere

Concessi gli arresti domiciliari a Francesco Catania, 38 anni. Il suo legale, Giuseppe Dacquì, si è rivolto al Tribunale del Riesame

Redazione

19 Febbraio 2021 12:22

Lascia il carcere per andare agli arresti domiciliari Francesco Catania, 38 anni, di Siculiana, uno dei diciassette imputati nel processo per l’inchiesta antidroga “Mare magnum”. Il Tribunale della libertà ha accolto la richiesta di sostituzione della misura avanzata dall’avvocato difensore Giuseppe Dacquì, sostenendo l’assenza di esigenze cautelari tali da confermare la custodia in cella. In un primo tempo il Tribunale collegiale nisseno, che sta trattando il processo “Mare magnum” aveva respinto la richiesta del difensore, che quindi ha presentato appello al Tribunale della libertà. Per i diciassette imputati le accuse a vario titolo sono quelle di associazione finalizzata allo spaccio e singoli episodi di smercio di stupefacenti nel nisseno e nell’agrigentino.

Lascia il carcere per andare agli arresti domiciliari Francesco Catania, 38 anni, di Siculiana, uno dei diciassette imputati nel processo per l’inchiesta antidroga “Mare magnum”. Il Tribunale della libertà ha accolto la richiesta di sostituzione della misura avanzata dall’avvocato difensore Giuseppe Dacquì, sostenendo l’assenza di esigenze cautelari tali da confermare la custodia in cella. In un primo tempo il Tribunale collegiale nisseno, che sta trattando il processo “Mare magnum” aveva respinto la richiesta del difensore, che quindi ha presentato appello al Tribunale della libertà. Per i diciassette imputati le accuse a vario titolo sono quelle di associazione finalizzata allo spaccio e singoli episodi di smercio di stupefacenti nel nisseno e nell’agrigentino.

News Successiva L'Etna non si ferma, ancora fuoco e spettacolo: il flusso lavico diretto verso la Valle del Bove

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare