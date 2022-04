Cronaca 7352

Caltanissetta, bimbo soffocato da un boccone arriva in arresto cardiaco in pronto soccorso: salvato dai medici

Dopo circa 10 minuti il bimbo ha ripreso a respirare e a piangere. Medici e infermieri presenti in sala hanno tirato un sospiro di sollievo

Rita Cinardi

Un bimbo di 2 anni di San Cataldo ha rischiato di morire soffocato per un boccone andato di traverso durante una scampagnata. Arrivato in arresto cardiaco in pronto soccorso è stato rianimato e adesso sta bene. E' successo nella tarda mattinata di oggi. Il bimbo era con i suoi genitori a una scampagnata e stava mangiando qualcosa quando ad un tratto è diventato cianotico. Il cibo andato di traverso era rimasto bloccato nelle alte vie aree. I genitori hanno subito preso il piccolo, ormai privo di sensi, lo hanno caricato in macchina e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Presenti in sala il primario Salvatore Amico, la dottoressa Vania Lombardo e in un secondo momento anche la rianimatrice Maria Carmela Ciuro, che hanno effettuato le manovre di disostruzione e il massaggio cardiaco. Dopo circa 10 minuti il bimbo ha ripreso a respirare e a piangere. Medici e infermieri presenti in sala hanno tirato un sospiro di sollievo. Adesso il bambino è ricoverato in osservazione al reparto di Pediatria.



